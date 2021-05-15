Дженоа – Аталанта: известна причина отсутствия Коваленко в заявке
11:14 - Читати українською
Виктор Коваленко не поможет Аталанте в матче 37 тура Серии А против Дженоа.
Украинский хавбек получил травму и даже не поехал с командой на выезд, информирует Tutto Atalanta.
Коваленко предрекают новую роль в Аталанте – украинец будет иметь всего двух конкурентов
Коваленко присоединился к Аталанте зимой, однако пока не может похвастаться стабильной игровой практикой. Полузащитник наиграл лишь 4 минуты в мартовском матче против Вероны. До конца сезона осталось три матча, среди которых финал Кубка Италии против Ювентуса.
Добавим, что Руслан Малиновский попал в заявку Аталанты и готов сегодня сыграть против Дженоа.
Каральні дербі Італії, фінал 150-річної марки якості та ще одне іспанське Класіко: топ-5 матчів євровікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter