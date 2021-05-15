Виктор Коваленко не поможет Аталанте в матче 37 тура Серии А против Дженоа.

Украинский хавбек получил травму и даже не поехал с командой на выезд, информирует Tutto Atalanta.

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Коваленко присоединился к Аталанте зимой, однако пока не может похвастаться стабильной игровой практикой. Полузащитник наиграл лишь 4 минуты в мартовском матче против Вероны. До конца сезона осталось три матча, среди которых финал Кубка Италии против Ювентуса.

Добавим, что Руслан Малиновский попал в заявку Аталанты и готов сегодня сыграть против Дженоа.

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