"Я рад, что у нас 38 очков на середине этапа, что является рекордом за время моего пребывания в Аталанте. С другой стороны, я сожалею, потому что мы завоевали лишь одно очко в последних двух играх, но в глобальном масштабе, глядя на кампанию, мы можем быть удовлетворены.

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Нам совсем не удаются угловые – соперники, пожалуй, лучше организованы в этом плане. В матче с Дженоа мы могли забить несколько раз, и при такой игре стандартные положения могли стать решающими. Нам приходилось играть верхом, но получалась плохо. Состояние поля не позволяло нам играть в быстрый пас", – цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, после 19-ти туров Аталанта занимает в турнирной таблице Серии А четвертую строчку, набрав 38 очков. От лидера первенства – Интера – бергамаски отстают на 5 пунктов.

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