Джексон все же выпросил у Челси трансфер в Баварию – он отказывался возвращаться в Лондон
01:00 - Читати українською
Форвард Николя Джексон перешел из Челси в Баварию на правах аренды.
Бавария на своем официальном сайте объявила о подписании Николя Джексона. Он перешел из Челси на правах аренды сроком на один сезон и будет выступать под 11-м номером.
Челси неожиданно сорвал 80-миллионный трансфер в Баварию – игрок не хочет возвращаться в Лондон
Ранее сообщалось, что Челси и Бавария согласовали трансфер Николя за 80 млн евро, но затем сделка сорвалась из-за травмы Лиама Дилепа – "синие" отказались отпускать форварда в Мюнхен. Однако Джексон не вылетел в Лондон, а остался в Германии.
Как видим, полноценный трансфер в Баварию не состоялся – Джексон ушел в аренду.
Челси одержал скандальную победу над Фулхэмом – Энцо Фернандес оформил гол+пас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter