Бавария на своем официальном сайте объявила о подписании Николя Джексона. Он перешел из Челси на правах аренды сроком на один сезон и будет выступать под 11-м номером.

Ранее сообщалось, что Челси и Бавария согласовали трансфер Николя за 80 млн евро, но затем сделка сорвалась из-за травмы Лиама Дилепа – "синие" отказались отпускать форварда в Мюнхен. Однако Джексон не вылетел в Лондон, а остался в Германии.

Как видим, полноценный трансфер в Баварию не состоялся – Джексон ушел в аренду.

