В эту субботу лотерея США Powerball разыграет джекпот на сумму 409 миллионов долларов, что является крупнейшим лотерейным призом в мире на сегодняшний день.

Лотерея Powerball привлекает фанатов со всего мира с того дня, как трое счастливцев поделили между собой рекордный джекпот в 1.58 миллиарда долларов в январе 2016 г.

Совсем недавно организаторы лотереи США добавили еще один, третий еженедельный тираж – теперь розыгрыши лотереи проходят по понедельникам, средам и субботам. В результате все больше людей со всего мира спешат купить билеты для участия в тиражах лотереи Powerball, что вызывает еще больший рост джекпота!

"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, когда выиграют невероятный лотерейный приз в 409 миллионов долларов", – представитель спецслужбы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Популярная межштатная американская лотерея Powerball разыграет огромный джекпот на сумму 409 миллионов долларов (10,9 миллиардов гривен), тираж состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Гражданам Украины не придется лететь в США, чтобы принять участие в тираже знаменитой американской лотереи и побороться за шанс сорвать невероятный приз Powerball. Достаточно заполнить официальные лотерейные билеты на сайте theLotter.net, крупнейшем в мире сервисе по продаже лотерейных билетов онлайн, который предлагает украинцам шанс выиграть один из призов лотереи Powerball по минимальной цене за одно поле, меньше 5 долларов США.

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: "Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли 104 миллиона долларов более чем 6 миллионам иностранных пользователей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов, и сальвадорец, который выиграл 1 миллион долларов.

Вот как это работает

"Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях", – объясняет Коореманс. "Используя онлайн лотерейный сервис, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами".

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто

Создайте учетную запись на сайте и выберите Powerball из более чем 50 доступных на сайте лотерей. Отметьте на полях ваши номера: для игры в Powerball вам необходимо выбрать 5 основных чисел от 1 до 69 и шар "Пауэрбол" от 1 до 26. Подтвердите ваш заказ.

"После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени", – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.

Среди самых известных победителей на сайте – Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в 1 миллион долларов! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы 15 миллионов долларов.

Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Украины?

theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта стоимость уже включает в себя комиссию сайта. В случае выигрыша джекпота, сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные!