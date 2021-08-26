В последний раз джекпот лотереи Powerball был выигран в июне 2021. С тех пор призовой фонд вырос до невероятной отметки в 322 млн долларов, что является эквивалентом 8,4 миллиардов гривен!

Победитель самого крупного в мире лотерейного джекпота должен будет выплатить налоги в Соединенных Штатах, но сумма приза настолько велика, что даже после вычета налоговых выплат непосредственный остаток потрясает воображение. Вот почему тысячи украинцев пользуются услугами сертифицированного сервиса по продаже официальных лотерейных билетов онлайн – потому, что тот, кому посчастливится сорвать 322 миллионов долларов в тираже в эту субботу через TheLotter.net, получит на руки 235,4 миллиона долларов, после вычета законных налогов. Эти 235,4 миллиона уже гарантированно ваши, вы можете потратить их как угодно!

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 322 миллионов долларов, состоится в эту субботу, 28 августа. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net

Могут ли нерезиденты США купить билеты лотереи Пауэрбол?

Да. Лотерея официально доступна к участию за пределами страны-устроителя. Благодаря возможности купить билеты онлайн, играть в лотерею Powerball в Украине или любой другой стране мира так же просто, как и в США. Это стало возможным благодаря безупречной работе агентов локальных офисов theLotter по всему миру, а также уникальному сервису theLotter, который позволяет участникам не только выбирать персональные номера для игры в лотерею, но и видеть отсканированную копию приобретённого билета онлайн в учетной записи!

Джекпот Powerball достиг 322 млн долларов.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 4,22 евро!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Как получить выигрыши лотереи Пауэрбол на theLotter?

Второстепенные выигрыши американской лотереи онлайн в определённых категориях поступят на счет в учетной записи победителя вскоре после публикации результатов тиража Powerball, и будут сопровождаться SMS-сообщением, а также уведомлением по электронной почте. В случае выигрыша джекпота или второго приза, theLotter оплатит победителю перелет в США, где ему будет передан лотерейный билет, позволяющий получить выигрыш. Обратите внимание, почти со всех выигрышей Powerball взимается федеральный налог, а также налог штата.

Среди самых известных победителей на сайте – Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в 1 миллион долларов! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы 15 миллионов долларов.

Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Украины?

theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта стоимость уже включает в себя комиссию сайта за свои услуги. В случае выигрыша джекпота, сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи и, пожалуйста, играйте ответственно.