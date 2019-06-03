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Рома требует за Джеко 20 млн евро – босниец согласовал личный контракт с Интером

10:44 48 Читати українською
Рома требует за Джеко 20 млн евро – босниец согласовал личный контракт с Интером
Эдин Джеко / ФК Рома

Форвард Ромы Эдин Джеко близок к переходу в миланский Интер. Римляне требуют 20 млн евро.

Интер согласовал с боснийским нападающим Эдином Джеко детали личного контракта, сообщает Calcio Mercato. Детали сделки не сообщаются.

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Теперь "нерадзурри" пытаются договориться о трансфере с Ромой, который хочет получить за футболиста порядка 20 млн евро.

Интер по итогам сезона занял 4 место в турнирной таблице Серии А и пробился в Лигу чемпионов, "волки" завершили сезон на 6 позиции и будут готовиться к квалификации Лиги Европы.

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