Тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины не может рассчитывать на главную звезду команды.

Уже 16 ноября балканцев ждет домашний матч против сборной Украины, которым для обеих команд завершится групповой этап квалификации к ЧМ-2022.

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Хозяевам не поможет Эдин Джеко, также пропустивший предыдущую встречу против Финляндии, сообщает официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Отмечается, что форвард Интера делал все возможное, чтобы восстановиться к матчу с Украиной и был готов выйти на поле. Однако его сборная уже потеряла шансы побороться за выход из группы, поэтому Джеко и тренерский штаб приняли решение не рисковать здоровьем футболиста.

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