Недавно у Джеко возник спор с одним из членов тренерского штаба Ромы, в котором принял участие и Фонсека. В обоих долгое время были напряженные отношения. Поэтому Эдин не вышел со старта в матче со Специей в Кубке Италии.

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Как сообщает Corriere dello Sport, накануне экс-тренер Шахтера сообщил игрокам Ромы, что форвард не будет включен в заявку на грядущий матч Серии А с той же Специей. Также Фонсека лишил его капитанской повязки. Интересно, что на пресс-конференции наставник "волков" заявил, что у Эдина повреждение.

Источник информирует, что агент боснийца уже предложил его услуги Вест Хэму, но ответа еще нет. А вот Интер и Ювентус, которые хотели приобрести форварда, якобы не имеют возможности пока подписать игрока.

К слову, контракт 35-летнего форварда с Ромой действует до лета 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает Эдина Джеко в 8 млн евро.

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