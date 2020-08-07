Джеко раскритиковал Фонсеку после вылета Ромы из Лиги Европы

Напомним, Рома уступила Севилье (0:2) в 1/8 финала Лиги Европы и завершила еврокубковый сезон. В следующей кампании "волки" снова будут играть во втором по рангу евротурнире, поскольку заняли только 5 место в Серии А, которое не дает право на участие в ЛЧ.
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Капитан Ромы Эдин Джеко был явно расстроен таким итогом поединка.
"Я разочарован. Игра пошла не по нашему сценарию с самого начала. Севилья превосходила Рому на протяжении всей игры на всех участках поля, мы не смогли даже бить по воротам. Тренерский штаб хорошо видел это и ничего не сделал, чтобы изменить ход событий на поле.
Есть люди, которые должны проанализировать, почему мы проиграли. Мое дело – играть. Вся команда должна серьезно задуматься", – цитирует Джеко Corriere dello Sport со ссылкой на Sky Sport Italia.
Заметим, что за несколько часов до игры Рома сменила владельца – Джеймс Паллотта продал клуб американскому миллиардеру Дэну Фридкину.
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