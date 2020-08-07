Джеко раскритиковал Фонсеку после вылета Ромы из Лиги Европы

Лидер "джалоросси" не сдерживал эмоций после поражения Ромы от Севильи, которая поставила крест на еврокубковых амбициях клуба.

Напомним, Рома уступила Севилье (0:2) в 1/8 финала Лиги Европы и завершила еврокубковый сезон. В следующей кампании "волки" снова будут играть во втором по рангу евротурнире, поскольку заняли только 5 место в Серии А, которое не дает право на участие в ЛЧ.

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Капитан Ромы Эдин Джеко был явно расстроен таким итогом поединка.

"Я разочарован. Игра пошла не по нашему сценарию с самого начала. Севилья превосходила Рому на протяжении всей игры на всех участках поля, мы не смогли даже бить по воротам. Тренерский штаб хорошо видел это и ничего не сделал, чтобы изменить ход событий на поле.

Есть люди, которые должны проанализировать, почему мы проиграли. Мое дело – играть. Вся команда должна серьезно задуматься", – цитирует Джеко Corriere dello Sport со ссылкой на Sky Sport Italia.

Заметим, что за несколько часов до игры Рома сменила владельца – Джеймс Паллотта продал клуб американскому миллиардеру Дэну Фридкину.

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