Форвард Интера не попал в заявку на нынешний поединок против Финляндии. Об этом он сам сообщил в Facebook.

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на решающий матч отбора к ЧМ-2022

Джеко вроде бы вернулся к тренировкам в общей группе, но врачи пока не разрешили ему принимать участие в матчах. Если 35-летний форвард не успеет полностью восстановиться, то пропустит и решающий поединок с Украиной. До него остается всего 3 дня.

Напомним, сейчас у боснийцев 7 очков, а у финнов 8. Украина может похвастаться 9 пунктами, однако команда Петракова сыграла на один матч больше.

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