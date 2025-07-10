Нападающий Эдин Джеко снова будет демонстрировать свое мастерство в чемпионате Италии.

Фиорентина официально сообщила о подписании мегаопытного боснийца. Контракт рассчитан до 30 июня 2026-го с автоматическим продлением на год в случае выполнения определенных условий.

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Предыдущие два сезона Джеко отыграл за Фенербахче. Даже в 39 лет нападающий демонстрирует выдающуюся результативность, оформив 21 гол и 9 ассистов в 53 матчах прошлого сезона. Его контракт с Фенером завершился, поэтому Фиорентине он достался бесплатно.

Серия А – далеко не новый чемпионат для Джеко. Ранее он отыграл здесь 268 матчей и забил 107 голов, защищая цвета Ромы и Интера.

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