Джеко: Лучшее воспоминание в Манчестер Сити – унижение МЮ

Форвард Ромы Эдин Джеко вспомнил времена своих выступлений за Манчестер Сити.

"Я провел в Манчестер Сити четыре с половиной года, выигрывал трофеи. Клуб ждал победы в чемпионате 44 года. Этот период моей карьеры был особенным.

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Я до сих пор слежу за Манчестер Сити. Отношусь к этому клубу как к своему. Было очень приятно играть в ведущей лиге мира, соревноваться с лучшими.

Лучший момент в Манчестер Сити? Победа над Манчестер Юнайтед со счетом 6:1. Мы унизили соперника в дерби на его же поле. Победить сэра Алекса Фергюсона, одного из лучших тренеров в истории, было особым моментом в моей карьере", – цитирует Джеко Four-Four-Two.

Напомним, Эдин выступал за Сити в 2011-2015 годах. Проведя за "горожан" 130 матчей, босниец отличился 50-ю голами.

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