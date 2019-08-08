Джеко хочет перейти в Интер – Фонсека не собирается отпускать форварда

Нападающий итальянской Ромы Эдин Джеко может стать игроком миланского Интера в летнее трансферное окно.

Босниец настаивает на своем трансфере в Интер, сообщает Calcio Mercato.

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По информации издания, представители "нерадзурри" уже договорились с агентами Джеко об условиях контракта и вышли с предложением на руководство Ромы. В свою очередь "волки" не хотят отпускать форварда, поскольку считают, что его некем заменить, а также не уверены, что смогут подписать нового нападающего до конца лета. Боссы Ромы считают, что продажа Джеко навредит проекту, который строит новый наставник римлян Пауло Фонсека. Между тем Интер готов предложить больше 15 млн евро за боснийского нападающего.

В прошлом сезоне Эдин Джеко провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.

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