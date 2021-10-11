"После победы в Казахстане наши шансы выросли, и мы открыли путь до второго места в группе. Тем не менее, последние матчи будут решающими, ведь мы играем с прямыми конкурентами, Украиной и Финляндией. Однако завтрашняя игра пока самая важная.

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Для меня было большой неожиданностью, что Шевченко больше не является тренером сборной Украины. Не знаю, какая причина – или недоразумения с федерацией, или что-то другое. Знаю, что у них сейчас другой тренер, а в игре с финнами они показали превосходный результат. Мы сразу знали, что Украина – один из лидеров группы. Я бы не выделял кого-то из игроков, они играют в хороших клубах, а Украина – крепкая команда", – сказал Джеко на пресс-конференции.

Напомним, поединок Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября, начало в 21:45.

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