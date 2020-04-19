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Джан признался, кто заставил его покинуть Ювентус

19 апреля 22:49 44 Читати українською
Джан признался, кто заставил его покинуть Ювентус
Эмре Джан / Фото instagram

Хавбек Боруссии Д Эмре Джан объяснил, почему решил попрощаться с Юве.

"Последние несколько месяцев были очень тяжелыми для меня. В прошлом сезоне я был частью команды. Мы заслуженно выиграли Серию А, а в Лиге чемпионов я провел несколько классных матчей.

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Маурицио Сарри не предоставил мне никаких шансов, но в целом время, проведенное в Турине было прекрасным, за что я благодарен судьбе. Теперь эта глава безусловно завершена", – цитирует Джана Bild.

Напомним, в январе дортмундцы арендовали 26-летнего хавека, а уже через месяц выкупили его контракт у туринцев за 25 млн евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги Джан провел 5 матчей и отметился голом.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Италия Ювентус Ювентус Трансферы Ювентуса Маурицио Сарри Маурицио Сарри Эмре Джан Эмре Джан
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