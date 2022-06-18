toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Джан прибыл в Ювентус на медосмотр

21 июня 12:37 90 Читати українською
Джан прибыл в Ювентус на медосмотр
Эмре Джан / официальный твиттер Ювентуса

Немецкий полузащитник Эмре Джан прилетел в Турин, где пройдет медосмотр и вскоре станет игроком чемпиона Италии Ювентуса.

Хавбек прибыл в Италию, чтобы пройти медосмотр и поставить подписть под соглашением с "зебрами", сообщает официальный твиттер Ювентуса.

Ранее сообщалось, что Эмре Джан подпишет с Ювентусом 4-летний контракт. На прошлой неделе факт переговоров с немцем подтвердил генеральный директор Юве Беппе Маротта. Полузащитник достанется туринцам бесплатно, поскольку действие его контракта с английским Ливерпулем завершилось.

В сезоне 2017/18 Эмре Джан провел в АПЛ 26 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

Теги
Трансферы Италия Трансферы Чемпионата Италии Ювентус Ювентус Трансферы Ювентуса Эмре Джан Эмре Джан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер попрощался с Срной
    Україна — 16:06247 Шахтер попрощался с Срной
39
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук