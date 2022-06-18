Джан прибыл в Ювентус на медосмотр

Немецкий полузащитник Эмре Джан прилетел в Турин, где пройдет медосмотр и вскоре станет игроком чемпиона Италии Ювентуса.

Хавбек прибыл в Италию, чтобы пройти медосмотр и поставить подписть под соглашением с "зебрами", сообщает официальный твиттер Ювентуса.

Ранее сообщалось, что Эмре Джан подпишет с Ювентусом 4-летний контракт. На прошлой неделе факт переговоров с немцем подтвердил генеральный директор Юве Беппе Маротта. Полузащитник достанется туринцам бесплатно, поскольку действие его контракта с английским Ливерпулем завершилось.

В сезоне 2017/18 Эмре Джан провел в АПЛ 26 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.