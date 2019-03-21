Джан: После жеста Симеоне Роналду мог праздновать как угодно

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан прокомментировал празднования Роналду в ворота мадридского Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Не хочу оценивать его жест, но после жеста Симеоне в первой игре, Роналду, учитывая его выступление, можно было праздновать так, как ему угодно.

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Все на стадионе знали, кому адресован этот жест. Я был в восторге от его хет-трика, так как в первой игре нам было очень нелегко.

Роналду пришлось проглотить обиду, и он хотел ответить. И то, как он ответил хет-триком - просто невероятно.

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Могу сказать, что Криштиану очень спокойный человек, он не ведет себя как звезда. Он очень меня впечатлил.

Роналду первым говорит "привет" или "спасибо". Он ведет себя так не только с партнерами по команде, но и со всеми массажистами, тренерами. Люди были бы удивлены, если бы увидели, насколько он нормальный ", – цитирует Джана Bild.