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Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы в Милане

00:44 10 Читати українською
Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы в Милане
Марко Джампаоло / Фото ФК Милан

Марко Джампаоло вписал свою фамилию в историю Милана, но с отрицательной стороны.

Итальянский специалист Марко Джампаоло, который накануне был уволен с поста наставника Милана, провел у руля "россонери" только 111 дней.

Милан официально уволил Джампаоло

Это наименьший показатель в истории клуба, если не учитывать продолжительность работы бывших исполняющих обязанности главного тренера Милана, сообщает Football Italia.

За 7 туров Серии А Джампаоло привел своих подопечных только на 12-ю строчку турнирной таблицы.

По информации СМИ, наиболее вероятным кандидатом на вакантное место главного тренера Милана называют Стефано Пиоли.

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Теги
Милан Милан Италия Рекорды Марко Джампаоло Марко Джампаоло
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