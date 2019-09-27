Джампаоло: Милан показал свою лучшую игру в сезоне

Главный тренер Милана Марко Джампаоло прокомментировал поражение от Торино (1:2).

"Игра была под нашим контролем, но нам не удалось убить ее. До пропущенного гола мы почти не рисковали, а затем через четыре минуты весь матч перевернулся.

Бисиклета Белотти в видеообзоре матча Торино – Милан – 2:1

У нас был шанс сравнять счет благодаря Пйонтеку и Кессье, мы создавали моменты. Были ошибки, но Милан показал свою лучшую игру в сезоне, мы доминировали долгое время. Понятно, что поражение – не очень хороший результат.

Подобная ситуация разочаровывает меня, потому что команда усердно работает и делает все возможное. Когда результаты не приходят, присутствует разочарование.

Это незаслуженное поражение, которое явно замедляет процесс нашего роста, влияет на самооценку. Однако у нас хороший состав, и игроки, надеюсь, не унывают. У меня крепкая команда из хороших парней, и я не могу жаловаться. Даже те, кого больше всего критикуют, – настоящие лидеры.

Милан на выезде безвольно уступил Торино

Убежден, несмотря на поражение, команда может и дальше оставаться на правильном пути", – сказал Джампаоло Sky Sport Italia.