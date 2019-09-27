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Джампаоло: Милан показал свою лучшую игру в сезоне

08:29 23 Читати українською
Джампаоло: Милан показал свою лучшую игру в сезоне
Марко Джампаоло / ФК Милан

Главный тренер Милана Марко Джампаоло прокомментировал поражение от Торино (1:2).

72’ Андреа Белотти
76’ Андреа Белотти
 
Кшиштоф Пйонтек 17’
Пепе Рейна 72’
17’ Кшиштоф Пйонтек
72’ Пепе Рейна
72’ Андреа Белотти
76’ Андреа Белотти

"Игра была под нашим контролем, но нам не удалось убить ее. До пропущенного гола мы почти не рисковали, а затем через четыре минуты весь матч перевернулся.

Бисиклета Белотти в видеообзоре матча Торино – Милан – 2:1

У нас был шанс сравнять счет благодаря Пйонтеку и Кессье, мы создавали моменты. Были ошибки, но Милан показал свою лучшую игру в сезоне, мы доминировали долгое время. Понятно, что поражение – не очень хороший результат.

Подобная ситуация разочаровывает меня, потому что команда усердно работает и делает все возможное. Когда результаты не приходят, присутствует разочарование.

Это незаслуженное поражение, которое явно замедляет процесс нашего роста, влияет на самооценку. Однако у нас хороший состав, и игроки, надеюсь, не унывают. У меня крепкая команда из хороших парней, и я не могу жаловаться. Даже те, кого больше всего критикуют, – настоящие лидеры.

Милан на выезде безвольно уступил Торино

Убежден, несмотря на поражение, команда может и дальше оставаться на правильном пути", – сказал Джампаоло Sky Sport Italia.

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Бисиклета Белотти в видеообзоре матча Торино – Милан – 2:1
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Торино Торино Италия Марко Джампаоло Марко Джампаоло Торино - Милан Милан Милан
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