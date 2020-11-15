Хавбек сборной Швейцарии Джака прокомментировал ничью с Испанией (1:1), которая позволяет "нати" побороться с Украиной в последнем туре Лиги наций.

"Мы выдержали, это был один из наших лучших матчей. Мы прекрасно знали о высоком качестве игроков сборной Испании, но нам долго удавалось вести в счете. К сожалению, мы снова пропустили на последних минутах.

Швейцария – Испания – 1:1 – видео голов и обзор матча

Впрочем, главная цель достигнута – мы показали, что можем противостоять элитным командам и остаться в живых в этом дивизионе. Теперь мы должны сделать это еще раз в финальном матче против Украины", – цитирует Джаку сайт УЕФА.

Напомним, поединок Швейцария – Украина состоится 17 ноября. "Нати" устроит только победа со счетом 1:0, 2:1 или большей разницей.

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