Джака объяснил, почему "сорвался" на фанатов Арсенала – хавбек получал ужасные угрозы о своей жене и дочери

Хавбек лондонского Арсенала Джака прокомментировал открытый конфликт, который произошел с фанатами команды в матче 10 тура АПЛ против Кристал Пэлас (2:2).

"После того, как я потратил некоторое время, чтобы обдумать все, что произошло в воскресенье вечером, я бы хотел объяснить свои действия. Это лучше, чем говорить что-то сгоряча.

"Да пошли вы", – Джака жестко ответил фанатам Арсенала, которые освистали его после замены в игре с Кристал Пэлас

То, что происходило во время моей замены, глубоко меня задело. Я люблю Арсенал и всегда отдаю все свои силы на поле и за его пределами. Фанаты не поняли моих чувств. Постоянные оскорбления во время игр и в социальных сетях, которые я получаю в течение последних недель, глубоко меня ранят. Люди пишут вещи вроде "мы сломаем твои ноги", "убьем твою жену" и "надеюсь, твоя дочь заболеет раком". Это разозлило меня, и я достиг точки кипения, когда почувствовал неприятие со стороны фанатов в воскресенье.

В этот момент мне снесло крышу, и я отреагировал неуважением к определенной группе фанатов, которая поддерживает клуб, команду и меня своей положительной энергией. Я не хотел этого, и мне жаль, что люди восприняли эту ситуацию именно так.

Я бы хотел, чтобы мы вернулись к взаимному уважению, помня о том, почему мы любим футбол. Давайте двигаться вперед вместе и смотреть в будущее позитивно", – написал Джака в своем Instagram.

Напомним, после неприятного инцидента с фанатами главный тренер Арсенала Унаи Эмери лишил 27-летнего швейцарца капитанской повязки.

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