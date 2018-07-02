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Джака: Надеюсь, что игра со Швецией не станет последней для нас на Мундиале

18:51 12 Читати українською
Джака: Надеюсь, что игра со Швецией не станет последней для нас на Мундиале
Гранит Джака / ESPN

Полузащитник сборной Швейцарии Джака поделился мыслями относительно предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира Швеция – Швейцария.

"Мы подготовились к игре и сделаем все для победы. Слышал, что Лустиг говорил о моем возможном удалении в завтрашнем матче. О подобном часто говорят перед матчами. Однако я сделал нужные выводы из прошлых выступлений и уверен, что шведам не удастся добиться этого.

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Надеюсь, что игра со Швецией – не последняя для нас на чемпионате мира. Сейчас все мысли только о матче 1/8 финала турнира, а позже – посмотрим. У нас были обидные поражения на этой стадии соревнований, однако завтра мы должны сыграть лучше", – цитирует Джаку Championat.

Напомним, матч 1/8 финала Мундиаля Швеция - Швейцария состоится 3 июля. Начало поединка в 17 часов.

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ЧМ 20181/8 финала

Швеция - Швейцария: Вторник 03 июля 2018

Швеция
до матча
21
час
:
26
мин
Швейцария
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Теги
ЧМ 2018 Гранит Джака Гранит Джака Швейцария Швейцария Швеция - Швейцария
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