Джака: Надеюсь, что игра со Швецией не станет последней для нас на Мундиале

Полузащитник сборной Швейцарии Джака поделился мыслями относительно предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира Швеция – Швейцария.

"Мы подготовились к игре и сделаем все для победы. Слышал, что Лустиг говорил о моем возможном удалении в завтрашнем матче. О подобном часто говорят перед матчами. Однако я сделал нужные выводы из прошлых выступлений и уверен, что шведам не удастся добиться этого.

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Надеюсь, что игра со Швецией – не последняя для нас на чемпионате мира. Сейчас все мысли только о матче 1/8 финала турнира, а позже – посмотрим. У нас были обидные поражения на этой стадии соревнований, однако завтра мы должны сыграть лучше", – цитирует Джаку Championat.

Напомним, матч 1/8 финала Мундиаля Швеция - Швейцария состоится 3 июля. Начало поединка в 17 часов.



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