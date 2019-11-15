Джака может остаться в АПЛ – на экс-капитана Арсенала появился неожиданный претендент

Полузащитник Арсенала Гранит Джака, который намерен покинуть лондонский клуб из-за конфликта с болельщиками, может остаться в Англии.

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс хочет видеть 27-летнего футболиста в своей команде, информирует Sky Sports. Наставник "сорок" надеется, что важным фактором в переходе Джаки станет его дружба с защитником Ньюкасла Фабианом Шером.

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Напомним, Джаку освистали фанаты Арсенала в матче против Кристал Пэлас (2:2). Футболист ответил грубой фразой, из-за которой впоследствии получал угрозы от фанатов. Швейцарец, которого лишили капитанской повязки, не хочет оставаться в Арсенале – он рассматривает вариант с переездом в Италию.

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