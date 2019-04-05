Дзаньоло подпишет новый контракт с Ромой – на юного таланта охотятся Реал и Ювентус

Молодой полузащитник Ромы Николо Дзаньоло решил, где проведет следующие несколько сезонов.

"Николо обновит контракт с Ромой. У него все в порядке: он в большом клубе, благодарен команде и напарникам. Особенно старшим игрокам, от Джеко до Де Росси и Флоренци. Они помогают ему расти.

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Учитывая стоимость Николо, которую называют, сделать предложение по его трансферу смогут не все клубы. В Италии это только Ювентус и Интер", – рассказал отец футболиста для издания Tuttosport.

В текущем сезоне Серии А Дзаньйоло провел 21 матч, в которых отметился 4-мя голами и двумя ассистами.

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