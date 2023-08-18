Астон Вилла потеряла полузащитника Эмилиано Буэндия из-за травмы. Английский клуб был вынужден быстро найти ему замену. "Львы" нацелились на Николо Дзаньоло, который выступал за Галатасарай.

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На своем официальном сайте Астон Вилла объявила о переходе 24-летнего футболиста. Николо Дзаньоло присоединился к англичанам на правах аренды с условием обязательного выкупа. "Львы" заплатят Галатасараю 5 миллионов евро. Окончательная трансферная стоимость футболиста составит 22,5 млн, а также предусмотрены бонусы в размере 15,5 миллиона евро.

Напомним, что Николо Дзаньоло перебрался в Турцию в марте 2023 года. За Галатасарай он сыграл 12 матчей, в которых забил пять голов.

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