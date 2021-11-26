Квартет исполнителей сразится за награду, сообщает официальный твиттер турнира.

Рома – Заря – 4:0 – видео голов и обзор матча Лиги конференций

На приз претендуют форвард Ренна Гаэтан Ляборд (хет-трик против Витесса), нападающий Фейеноорда Сирьель Дессер (дубль со Славией Прага), хавбек Ромы Николо Дзаньоло (гол+ассист против Зари) и полузащитник Базеля Пайтим Касами (мяч в ворота Кайрата). Голосование за номинантов проходит на официальном сайте УЕФА. Финальные результаты станут известны в пятницу вечером.

Напомним, что по итогам 5-го тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря потеряла шансы на выход в плей-офф.

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