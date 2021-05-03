Хавьер Дзанетти впервые стал чемпионом Италии в статусе вице-президента "нерадзурри". По мнению легенды Интера, главная роль в завоевании Скудетто принадлежит Антонио Конте и его тренерскому штабу.

Как известно, "нерадзурри" за 4 тура до конца сезона стали чемпионом Италии, оставив позади Аталанту, Милан и Ювентус.

"Эта победа родилась два года назад, когда Антонио Конте и его ассистенты впервые пересекли ворота клубного офиса. Они принесли в клуб культуру работы на самом высоком уровне и начали передавать команде замечательный менталитет. Каждый день они думают только о том, как улучшить коллектив.

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Это команда. С большой буквы К. Группа ребят, которые шли этим путем с большим профессионализмом, преодолевая все трудности, которые всегда верили в совместную работу. Это Скудетто – их заслуга.

Вы написали новую, замечательную и важную страницу в истории этого клуба, что радует миллионы болельщиков Интера. Они, болельщики, всегда были нашим сердцем, которое бьется: они никогда не бросали нас. Работая вице-президентом, я знаю, как трудно было добраться до финиша тренерам, игрокам и персоналу. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что позволили мне сопровождать вас в этом славном путешествии.

Вчера, сегодня, завтра, всегда и только – вперед, Интер!" – написал Дзанетти в Instagram.

Напомним, Интер добыл Скудетто впервые с сезона 2009/10, а в целом это 19-й титул в истории клуба. Последние 9 лет чемпионство забирал Ювентус.

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