"Мы на правильном пути. Мне нравится, как мы играем. Команда в хорошей форме: все физически подготовлены. Важно финишировать на первом месте, мы будем стремиться закончить групповой этап так же, как его начали.

"Любой тренер мечтает о более серьезном клубе и я – не исключение": Вернидуб сделал заявление после поражения Шерифа Реала

Мы сняли Алабу с игры, потому что он вывихнул сустав, но не думаю, что это создаст какую-нибудь серьезную проблему. Уверены, что он будет готов к ближайшим играм. Кроос? Если он в форме, мне легче дышится.

Замена Каземиро? Он напомнил мне, что до дисквалификации ему осталось получить одну желтую карточку. Он не хотел пропускать решающий матч против Интера, поэтому мы его сняли", – цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА .

"Сливочные" победой над Шерифом обеспечили себе плей-офф Лиги чемпионов. Своеобразным героем встречи стал Тони Кроос, отличившийся красивым голом – Реал не проиграл еще ни одного матча (23 победы и 1 ничья), когда забивал немец.