На 67-й минуте Деннис Прат ударом головой поразил ворота генуэзцев и вывел Торино вперед. Но многие фаны и даже некоторые игроки не сразу заметили, что был гол. Мяч влетел в ворота и через дырку в сетке сразу вылетел из них.

Ювентус победил Удинезе и вплотную приблизился к зоне ЛЧ, Лацио разгромил Салернитану, Торино одолел Сампдорию.

История знает случаи, когда такие голы не засчитывали. Как и наоборот – мяч через дыру в боковой сетке влетал в ворота, а рефери указывал на центр поля. К счастью, в этом случае арбитр вовремя разобрался и без помощи технологий.

Этот гол стал победным. Сампдория, несмотря на поражение, находится на 15 месте. Торино поднялся на 9-е место.

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