Дырка в сетке ворот едва не "украла" победный гол – видео курьеза в Серии А
Поединок 22-го тура чемпионата Италии Сампдория – Торино запомнился интересным эпизодом, который слишком присущ топ-лигам.
На 67-й минуте Деннис Прат ударом головой поразил ворота генуэзцев и вывел Торино вперед. Но многие фаны и даже некоторые игроки не сразу заметили, что был гол. Мяч влетел в ворота и через дырку в сетке сразу вылетел из них.
Ювентус победил Удинезе и вплотную приблизился к зоне ЛЧ, Лацио разгромил Салернитану, Торино одолел Сампдорию.
История знает случаи, когда такие голы не засчитывали. Как и наоборот – мяч через дыру в боковой сетке влетал в ворота, а рефери указывал на центр поля. К счастью, в этом случае арбитр вовремя разобрался и без помощи технологий.
Этот гол стал победным. Сампдория, несмотря на поражение, находится на 15 месте. Торино поднялся на 9-е место.
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