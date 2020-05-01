"Дыминский сказал Бабаеву, что мне надо 1 млн долларов заплатить": Павлов – о победе в Кубке Украины

Бывший наставник полтавской Ворсклы Николай Павлов вспомнил, как торжествовал со своей командой в финале Кубка Украины 2009 года.

"Никто тогда не думал о победе. Накануне мы смотрели, как Шахтер обыграл Вердер в финале Кубка УЕФА. Мне кажется, что нам немного повезло.

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Было 350 тысяч долларов премиальных на команду. Тогдашний президент клуба Олег Бабаев (был убит в июле 2014 года. – прим.) был тогда народным депутатом. Дыминский у него спросил о премиальных, Бабаев ответил: "350 тысяч – Павлов такие установил". Петр Петрович ему: "Да ты что? Одному только Павлову нужно миллион долларов заплатить", – сказал Павлов в комментарии каналу Футбол 1.

Напомним, в финале Кубка Украины в сезоне 2008/09 полтавская Ворскла минимально одолела донецкий Шахтер (1:0) и впервые завоевала этот трофей – голом на 50 минуте отличился Василий Сачко.

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