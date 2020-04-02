"Дыминский передвигал фишки, а тренер сидел рядом": бывшая звезда Карпат в восторге от президента "львов"

Экс-форвард львовских Карпат Сергей Зенёв поделился мыслями по поводу владельца "зелено-белых" Петра Дыминского.

"Даже не знаю, руководит ли клубом Дыминский. На самом деле с ним никогда не было неожиданных ситуаций. Мы всегда примерно представляли, чего ожидать завтра, через неделю или полгода. Но с ним всегда было интересно.

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Особенно, когда приходил к нему в офис. Там был большой мраморный стол с рисунком футбольного поля. И он всегда фишки передвигал. Тренер обычно сидел рядом, а Дыминский передвигал фишки и рассказывал нам разные тактические нюансы – как надо и что он хочет от нас видеть. Обычно мы сидели и молчали. Не было сомнений в том, что он любит и разбирается в футболе. Понятно, что он не знал каких-то тренерских деталей, но понимал и видел игру. По-своему – это точно. Но в целом разбирался хорошо.

И мое приглашение в Карпаты – это ведь его идея. Я приехал в Испанию в последний день сборов и в первой игре забил три гола. Он говорит: "Полетели во Львов". Но у меня не было билетов. Дыминский ответил: "На моем самолете полетим". Это было максимально его решение, а не тренерского штаба", – рассказал Зенёв в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, эстонский форвард защищал цвета львовских Карпат с 2008 по 2014 годы.

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