У экс-звезды Реала, Ливерпуля и Баварии Хаби Алонсо есть вариант с продолжением тренерской карьеры во главе фаворита бельгийского первенства.

Брюгге, за который выступает украинец Эдуард Соболь, рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо на должность наставника, которая станет вакантной по завершении сезона, сообщает HLN.

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Причиной станет предстоящий уход Альфреда Схрёдера, согласившегося сменить Эрика Тен Хага во главе Аякса. Сейчас Алонсо тренирует Реал Сосьедад Б, который борется за выживание в Сегунды – подопечные легенды Реала обыграли Фуэнлабраду Романа Зозули, которая в итоге вылетела в низший дивизион.

Напомним, Алонсо сделал себе имя, выступая за Ливерпуль, Мадридский Реал и Баварию. В 2017 году он завершил карьеру, а через год вернулся в Королевский клуб в статусе тренера, возглавив команду U14. В 2019 году перебрался на работу в Реал Сосьедад. За игровую карьеру Хаби успел дважды выиграть Лигу чемпионов, а также по разу победить в чемпионатах мира и Европы.

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