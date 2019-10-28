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Двух игроков Серии А дисквалифицировали за богохульство

28 октября 23:08 52 Читати українською
Двух игроков Серии А дисквалифицировали за богохульство
Франческо Маньянелли / TMW

Дисциплинарный комитет Серии А наказал капитана Сассуоло и хавбека Пармы дисквалификациями на один матч.

Франческо Маньянелли и Маттео Скоццарелла не сыграют в 10 туре итальянского чемпионата из-за богохульства, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Инциденты, по итогам которых их дисквалифицировали, произошли в матчах 9 тура Серии А между Интером и Пармой (2:2), а также Вероной и Сассуоло (0:1). В ходе этих встреч Скоццарелла и Маньянелли позволяли себе богохульные высказывания. В частности, они выкрикивали проклятия с упоминанием имени бога.

Напомним, что это уже не первый подобный случай в итальянском чемпионате. В прошлом сезоне за богохульство был наказан хавбек Удинезе Роландо Мандрагора.

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Италия Маттео Скоццарелла Маттео Скоццарелла Франческо Маньянелли Франческо Маньянелли Парма Парма Сассуоло Сассуоло
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