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Двух бразильцев Шахтера ждут в топ-клубах Европы – потенциальные трансферы на десятки миллионов

17:55 44 Читати українською
Двух бразильцев Шахтера ждут в топ-клубах Европы – потенциальные трансферы на десятки миллионов
Перспективные бразильцы / Bleacher Report

Авторитетный ресурс Bleacher Report сформировал список бразильских футболистов, которые вскоре должны оказаться в европейских грандах.

Издание включило в свой топ-7 сразу двух представителей Шахтера – правого защитника Додо и вингера Тете.

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Bleacher Report отмечает, что защитником интересуется мюнхенская Бавария, но называет проблемой аппетиты Шахтера. "Горняки" хотят своего защитника не менее 30 млн евро. Что касается Тете, то главными претендентами на него называют итальянские Рому и Милан, но за вингера придется платить еще больше – 50 млн.

Добавим, что компанию игрокам Шахтера составили Алекс Теллес (Порту), Карлос Винисиус (Бенфика), Габриэль Магальес (Лилль), Луис Фелипе (Лацио), Диего Карлос (Севилья). В расширенный список попал еще один "горняк" – Маркос Антонио.

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Трансферы Додо Додо Маркос Антонио Маркос Антонио Тете Тете Шахтер Шахтер
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