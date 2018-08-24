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Двоюродный брат владельца Манчестер Сити пытался купить Ливерпуль за 2 млрд фунтов

09:54 112 Читати українською
Двоюродный брат владельца Манчестер Сити пытался купить Ливерпуль за 2 млрд фунтов
Шейх Халид бин Заед аль-Нахаян / соцсети

Двоюродный брат владельца Манчестер Сити шейха Мансура Халид предлагал рекордные деньги за контрольный пакет акций Ливерпуля.

Шейх Халид бин Заед аль-Нахаян конце 2017 года сделал предложение американским владельцам Ливерпуля купить команду за 2 миллиарда фунтов, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, Том Вернер, председатель совета директоров Ливерпуля, встречался в Нью-Йорке с руководителем конгломерата шейха Мансура, Мидхатом Кидваи. Отмечается, что встреча была неформальной, и руководство "красных" отклонило предложение шейха Халида.

В Ливерпуле настаивают, что предложение из консорциума Абу-Даби никогда не проходило стадию проверки в Allen&Company, и главные акционеры клуба Джон Генри и Майк Гордон не брали никакого участия в переговорах о продаже. Также они отрицают, что сумма в 2 миллиарда фунтов была согласована с шейхом Халидом.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Главное Англия Шейх Мансур
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