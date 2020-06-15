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Двойной удар от Десны – УПЛ определила лучшего игрока и тренера 26-го тура

11:40 57 Читати українською
Двойной удар от Десны – УПЛ определила лучшего игрока и тренера 26-го тура
Александр Филиппов / ФК Десна

Украинская Премьер-лига объявила победителей в номинации "тренер" и "игрок" по итогам последней игровой недели.

Всеукраинское объединение тренеров признало Александра Рябоконя лучшим тренером 26-го тура УПЛ. Наставник Десны получил средний балл 4,6.

Рябоконь назвал секрет успеха в матче против Александрии

Кроме того, победу в голосовании за лучшего игрока тура получил еще один представитель черниговского клуба – форвард Александр Филиппов. Он опередил полузащитников Виталия Буяльского (Динамо) и Максима Тейшейру (Олимпик).

Напомним, в матче 26-го тура черниговцы буквально уничтожили Александрию, забив в ворота Юрия Панькив пять мячей и получив один ответ. Дублем в поединке отметился Александр Филиппов – нападающий реализовал выход один на один и забил с пенальти. Как следствие, подопечные Рябоконя набрали 49 очков и поднялись на третью строчку УПЛ.

Десна в большинстве уничтожила Александрию и вышла на 3 место УПЛ – дубль Филиппова, второе подряд фиаско команды Шарана

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Александр Рябоконь Александр Рябоконь Максим Тейшейра Максим Тейшейра Александр Филиппов Александр Филиппов Виталий Буяльский Виталий Буяльский Десна Десна УПЛ
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