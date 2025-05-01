Лучшим тренером 16-го тура признан наставник Динамо Александра Шовковского, сообщает официальный сайт УПЛ.

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50-летний специалист в голосовании обошел Владислава Лупашко (Карпаты разгромили Верес – 5:0) и Виталия Первака (его Левый Берег победил ЛНЗ – 3:1).

Награду самого полезного игрока также получил получил представитель Динамо – Владислав Ванат. В топ-5 также попали Амбросий Чачуа (Карпаты), Денис Мирошниченко (Карпаты), Руслан Дедух (Левый Берег) и Георгий Судаков (Шахтер).

Напомним, в матче 16-го тура Динамо на своем поле разгромило прямого конкурента за золотые медали – Александрию (3:0), а Ванат отметился дублем.