Колос расписал ничью с Минаем в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команды забили по голу в каждом из таймов, но интересно совсем не это. Дважды вперед выходили подопечные Василия Кобина, но каждый раз ковалёвцы восстанавливали равновесие в течение минуты после пропущенного гола.

Колос расписал боевую ничью с Минаем, дважды отыгравшись за минуту

Таким образом, Колос набрал 12 зачетных баллов и остался на пятой позиции, поравнявшись по очкам с Десной. Минай, имея в активе 5 пунктов, держится на двенадцатой строчке.