Двойное спасение Колоса в видеообзоре матча против Миная
19:42 - Читати українською
Колос расписал ничью с Минаем в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
19’ Вадим Милько
63’ Мамаду Данфа
Анатолий Нуриев 17’
Антон Шиндер 62’
17’ Анатолий Нуриев
19’ Вадим Милько
62’ Антон Шиндер
63’ Мамаду Данфа
Команды забили по голу в каждом из таймов, но интересно совсем не это. Дважды вперед выходили подопечные Василия Кобина, но каждый раз ковалёвцы восстанавливали равновесие в течение минуты после пропущенного гола.
Колос расписал боевую ничью с Минаем, дважды отыгравшись за минуту
Таким образом, Колос набрал 12 зачетных баллов и остался на пятой позиции, поравнявшись по очкам с Десной. Минай, имея в активе 5 пунктов, держится на двенадцатой строчке.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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