Португалия обыграла Ирландию в товарищеском матче перед стартом Евро-2024. Результат и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Криштиану Роналду вернулся в основу национальной команды, пропустив две прошлые игры. Нападающий оформил дубль во втором тайме и установил двойной рекорд.

Португалия разбила Ирландию в последней репетиции перед Евро – Роналду оформил дубль

Роналду забил за национальную команду впервые с 16 ноября 2023 года. Тогда он поразил ворота Лихтенштейна. Всего у Криштиану 130 голов в составе национальной команды – больше всего в истории футбола. Он опережает ближайшего преследователя Али Даеи на 22 мяча.

В матче с Ирландией 39-летний Роналду также установил мировой рекорд по количеству матчей на топ-уровне – игра с ирландцами стала для него 1226-й в карьере.