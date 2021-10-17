"Ротен" в первом тайме уничтожили визави. Роберт Левандовски и Серж Гнабри оформили по эффектному дублю, еще одним голом отметился Томас Мюллер. Впервые в истории Бавария ушла на перерыв в выездном поединке Бундеслиги с преимуществом в 5 мячей.

Бавария с дублями Левандовски и Гнабри разгромила Байер и единолично возглавила Бундеслигу

Во втором тайме Байер забил лишь гол престижа – результативный удар в активе Шика. Бавария победила и повторила историческое достижение сезона 1976/77, забив 29 мячей в первых 8-ми турах чемпионата. Мюнхенцы с 19-ю очками стали единоличными лидерами, а "фармацевты", у которых на три пункта меньше, расположились третьими.