Испания с проблемами обыграла Грузию в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Хозяева шокировали фаворита незадолго до перерыва. Грузия провела очень классную атаку и вышла вперед. Во втором тайме Испания бросила все силы на то, чтобы изменить ситуацию. Победный гол удалось забить лишь в компенсированное время.

Отбор на ЧМ-2022: Испания в компенсированное время дожала Грузию, Дания уничтожила Молдову, забив 8 голов

Кроме трех набранных очков, "Фурия Роха" установила еще и два рекорда квалификационных турниров на чемпионаты мира. Испания стала первой, кто забил в 37 -ми таких матчах подряд и не проиграл в 65-ти.