Двойной рекорд и эпичное спасение Испании в видеообзоре матча против Грузии – 1:2
22:52 - Читати українською
Испания с проблемами обыграла Грузию в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
90+4’ Леван Шенгелия
Ферран Торрес 55’
Дани Ольмо 90+2’
55’ Ферран Торрес
90+2’ Дани Ольмо
90+4’ Леван Шенгелия
Хозяева шокировали фаворита незадолго до перерыва. Грузия провела очень классную атаку и вышла вперед. Во втором тайме Испания бросила все силы на то, чтобы изменить ситуацию. Победный гол удалось забить лишь в компенсированное время.
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Кроме трех набранных очков, "Фурия Роха" установила еще и два рекорда квалификационных турниров на чемпионаты мира. Испания стала первой, кто забил в 37 -ми таких матчах подряд и не проиграл в 65-ти.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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