Манчестер Юнайтед одолел Челси в матче 5-го тура чемпионата Англии. Результат и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Челси остался вдесятером уже на 6-й минуте – Роберт Санчес выскочил за пределы штрафной и срубил Мбеумо, который мог выскочить один на один с кипером. Энцо Мареска сразу провел двойную замену, а Манчестер Юнайтед довольно скоро повел в счете: Бруну Фернандеш избежал офсайда и в упор замкнул сброс Доргу.

Манчестер Юнайтед победил Челси и поднялся в топ-10 – удаление на 6-й минуте, ход "конем" Марески

До перерыва Каземиро удвоил преимущество МЮ. Теперь уже Магуайр после розыгрыша стандарта сбросил на дальнюю штангу, где никто не держал бразильца – 2:0. Однако, Каземиро не доиграл до конца встречи, получив вторую желтую за фол против Андрея Сантоса. В равных составах Челси отквитал один мяч усилиями Чалобы, но на большее лондонцы не сподобились.