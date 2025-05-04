Оболонь вышла вперед в середине тайма: Тарануха получил передачу на ход от Устименко, ворвался правым флангом в штрафную и мощно пробил под перекладину. Вскоре Верес остался в меньшинстве – Куция получил второй “горчичник” за падение в чужой штрафной (арбитр заподозрил грузина в симуляции). Параллельно рефери выписал желтую тренеру ровенчан Олегу Шандруку и показал красную голкиперу Богдану Когуту, который находился на скамейке запасных.

Верес в меньшинстве неожиданно уступил Оболони – "пивовары" прервали серию и оттолкнулись от зоны выбывания

Оболонь сумела воспользоваться численным большинством и забила "в раздевалку": Кожухарь среагировал на удар в упор от Стасюка, но Ильин был первым на добивании. Во втором тайме Верес прибавил, но оформить хотя бы гол престижа так и не удалось. Таким образом Оболонь прервала 10-матчевую домашнюю победную серию ровенчан.