Университатя из Крайова вляпалась в передрягу и рискует прекратить выступать.

Университатя из Крайовы не получила лицензию Лиги 2 и в новом сезоне понижена до третьего дивизиона. Впрочем, у румынского клуба еще большие проблемы.

Как сообщает Digisport, в Университате большие финансовые проблемы из-за долгов. Комиссия по дисциплине и этике румынской Федерации футбол несколько раз наказывала клуб, а на последнем заседании озвучили новое решение, сняв в целом с команды 94 балла.

До 3-го сентября 2025 года, президент клуба должен предъявить доказательства оплаты бывшим тренерам и игрокам, во избежание новых штрафных баллов и неизбежного исключения из всех национальных соревнований. Регламент предусматривает снятие двух очков за каждые 15 дней просрочки платежа.

Адриан Митителу, владелец команды, считает, что сумеет спасти Университатю: "Мы не будем исключены. Ситуация разрешится так или иначе!"

К слову, в Румынии есть клуб с названием Университатя Крайова с двумя украинцами в составе (Александр Романчук и Павел Исенкл), а команда Митителу имеет похожее название и тоже происходит из Крайовы.

