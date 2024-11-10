"Хорошо потренировались, наработали моменты, которые будем делать в игре. Поэтому, продуктивная неделя можно сказать. Это уже одна из завершающих тренировок перед игрой. У нас был полный недельный цикл, поэтому хорошо подготовились и морально мы понимаем, что будем играть с Динамо Киев.

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Конечно, такой матч с бывшей командой всегда особенный. На такие матчи двойная мотивация и интерес. Все хотят играть в интересный футбол. Не тогда, когда все обороняются, а когда команда тоже атакует. Тем более, что там хорошие футболисты. Хороший подбор исполнителей, два равноценных состава можно сказать. Динамо на первом месте сейчас идет – интересно с ними будет играть.

Что надо, чтобы добыть положительный результат? Играть агрессивно с первых минут и выполнять эти установки, что мы нарабатывали на этой неделе. Мы же не просто так наигрывали это – если это сложится – то все может завершиться положительно для нас", – цитирует Леднева пресс-служба Полесья.

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