В пятницу во время подготовки к игре с Арсеналом между звездными футболистами Реала возникла серьезная ссора, сообщает журналист El Chiringuito Эду Агирре.

Сын Анчелотти подставил Карло – он признался в нарушении правил со стороны отца перед матчем Реала

"Это была одна из самых напряженных недель в раздевалке Реала. Со среды игроки чувствовали, что им придется пройти через много трудностей, ведь их сезон оказался под угрозой всего за несколько дней. В пятницу во время тренировки между двумя игроками произошла серьезная ссора. В результате напряжения возникла драка между Беллингемом и Рюдигером.

Такое часто случается во многих футбольных командах, но это приобретает особое значение за несколько дней до матча Реал Мадрид – Арсенал. Во время тренировочного матча произошел неудачный подкат, однако легкая обида со стороны одного игрока вызвала эмоциональную реакцию другого. В конце концов, они выразили много друг другу, и их пришлось разнимать", – сказал Агирре.

Впрочем, отмечается, что конфликт между игроками уже исчерпан – футболисты пожали друг другу руки.

Напомним, Реал проиграл Арсеналу (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Вторая игра между командами состоится 16 апреля на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Начало матча – в 22:00.

Реал обыграл Алавес с двумя удалениями – Мбаппе заработал четвертую красную в карьере