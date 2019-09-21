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Двое звезд ПСЖ пропустят центральный матч Лиги 1 против Лиона

17:20 12 Читати українською
Двое звезд ПСЖ пропустят центральный матч Лиги 1 против Лиона
Килиан Мбаппе / FIRO

Главный тренер ПСЖ Тухель рассказал о кадровой ситуации в команде накануне центрального матча 6-го тура Лиги 1 против Лиона.

 

Томас Тухель на предматчевой пресс-конференции накануне встречи с Лионом заявил, что нападающие Килиан Мбаппе и Мауро Икарди не поехали с командой на матч, сообщает L’Equipe.

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Ранее отмечалось, что Мбаппе полностью восстановился от травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил около месяца и вернулся к тренировкам в общей группе. Добавим, что Килиан получил травму бедра 25 августа в матче с Тулузой, а Икарди также испытывает дискомфорт в бедре.

Встреча между Лионом и парижанами состоится 22 сентября, начало в 22:00. После 5-ти туров Лиги 1 ПСЖ лидирует в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

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Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель Лион - ПСЖ Мауро Икарди Мауро Икарди ПСЖ ПСЖ
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