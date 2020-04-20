toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Двое украинский остались без тренера в Беларуси – специалиста может заменить Кучук

14:54 78 Читати українською
Двое украинский остались без тренера в Беларуси – специалиста может заменить Кучук
Сергей Гуренко / фото Динамо Мн

Главный тренер минского Динамо Сергей Гуренко покинул свой пост. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

"После матча 4-го тура чемпионата Беларуси Гуренко просил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, однако по просьбе руководства клуба согласился продолжить работу с командой еще на одну игру", – сообщает пресс-служба Динамо.

Динамо Брест отреагировало на информацию о разрыве контракта с Хачериди

За пять туров чемпионата команда, за которую выступают украинцы Артем Сухоцкий и Дмитрий Билоног, смогла набрать лишь 6 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице. Интересно, что последний матч на посту главного тренера Гуренко выиграл – победа над Неманом (2:0).

По информации белорусской прессы, новым наставником минской команды может стать Леонид Кучук, последним местом работы которого был львовский Рух. Также украинским болельщикам специалист известен тем, что в свое время возглавлял киевский Арсенал и каменскую Сталь.

"Вибухнув Іл-76 із нашими десантниками, ми зірвалися на ноги": він покинув окупований Луганськ, а футбол замінив наукою

blog_ava
"Мав запрошення від Динамо і Шахтаря": українець, який підкорив Бельгію задовго до Яремчука та Маліновського
12:00
344
Теги
Украинцы за рубежом Мир Артем Сухоцкий Артем Сухоцкий Динамо Минск Динамо Минск Дмитрий Белоног Дмитрий Белоног Леонид Кучук Леонид Кучук
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
42
мин
Брайтон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук