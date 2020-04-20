Двое украинский остались без тренера в Беларуси – специалиста может заменить Кучук

Главный тренер минского Динамо Сергей Гуренко покинул свой пост. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

"После матча 4-го тура чемпионата Беларуси Гуренко просил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, однако по просьбе руководства клуба согласился продолжить работу с командой еще на одну игру", – сообщает пресс-служба Динамо.

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За пять туров чемпионата команда, за которую выступают украинцы Артем Сухоцкий и Дмитрий Билоног, смогла набрать лишь 6 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице. Интересно, что последний матч на посту главного тренера Гуренко выиграл – победа над Неманом (2:0).

По информации белорусской прессы, новым наставником минской команды может стать Леонид Кучук, последним местом работы которого был львовский Рух. Также украинским болельщикам специалист известен тем, что в свое время возглавлял киевский Арсенал и каменскую Сталь.

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