Двое украинских мальчишек посетили тренировку Ирландии и пообщались с Миколенко – их реакция сделает ваш день
Представители нынешнего соперника сборной Украины отметились красивым поступком перед поединком Лиги наций.
Накануне, 7 июня, сборная Ирландии пригласила на занятие двух украинских детей, проживающих сейчас в республике. Юных мальчишек звали Илья Сидоренко и Матвей Рыбкин.
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Они внимательно наблюдали за тренировкой, а в качестве особого подарка капитан ирландцев Шеймус Коулмен позвонил по видеосвязи Виталию Миколенко, своему одноклубнику из Эвертона. Бесценную реакцию детей опубликовала пресс-служба сборной в Twitter.
Напомним, уже сегодня, 8 июня, национальная команда Украины стартует в Лиге наций. Соперником будет именно Ирландия, матч начнется в 21:45.
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