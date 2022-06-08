Илья и Матвей на тренировке ирландцев / Twitter сборной

Накануне, 7 июня, сборная Ирландии пригласила на занятие двух украинских детей, проживающих сейчас в республике. Юных мальчишек звали Илья Сидоренко и Матвей Рыбкин.

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Они внимательно наблюдали за тренировкой, а в качестве особого подарка капитан ирландцев Шеймус Коулмен позвонил по видеосвязи Виталию Миколенко, своему одноклубнику из Эвертона. Бесценную реакцию детей опубликовала пресс-служба сборной в Twitter .

Напомним, уже сегодня, 8 июня, национальная команда Украины стартует в Лиге наций. Соперником будет именно Ирландия, матч начнется в 21:45.