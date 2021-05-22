Кубок Эстонии, финал

Левадия – Флора – 1:0

Гол: Кирсс, 70

В основе формальных хозяев вышли двое украинцев – защитник Владимир Баенко и центрхав Игорь Жураховский.

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Соперником Левадии стал действующий обладатель эстонского Кубка – Флора. Соперники имели немало моментов, но мяч побывал в сетке лишь раз. Нападающий Роберт Кирсс отметился голом и принес своей команде желанный трофей. Баенко оставался на поле до финального свистка, а Жураховского заменили на 85-й минуте.

Для Левадии этот Кубок стал юбилейным, десятым в истории. В чемпионате Эстонии команда идет лидером после 12 сыгранных туров.

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